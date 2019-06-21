Ерохин не доиграл товарищеский матч с "Ваккером" из-за травмы

Подходит к концу первый матч "Зенита" на австрийских сборах. Команда Сергея Семака побеждает местный "Ваккер" со счетом 6:1. На 82-й минуте травму в верховой борьбе получил Александр Ерохин. Хавбек покинул поле при сопровождении врачей, а питерцы заканчивали встречу вдесятером.

Стартовый состав "Зенита": Бабурин, Иванович (капитан), Смольников, Маммана, Жирков, Мусаев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Шатов, Азмун.

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