Элвер Рахимич: «Могу себе представить, как русские пьют водку во время карантина»

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич в шутливой манере ответил на вопрос о том, как в России борются с коронавирусом. Из-за пандемии сезон в РПЛ прерван до 31 мая.

— Когда вступили в силу экстренные меры, в России запретили продавать алкоголь в магазинах, — приводит слова Рахимича Sport.avaz.ba. — Но люди были настолько недовольны, что называли водку лекарством и властям пришлось пойти на уступки. В каких-то регионах этот запрет длился всего несколько дней. Могу себе представить, как они пьют водку во время карантина. Никакой коронавирус ничего не может с ними сделать, в водке 60-70 градусов, она убивает любую инфекцию, и коронавирус в том числе.

В Москве нет официального комендантского часа, как в Боснии и Герцеговине, но на самом деле он действует 24 часа в сутки. Если полиция поймала вас за то, что вы прошли более 100 метров от места вашего проживания, последуют строгие штрафы.