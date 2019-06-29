Экстремальный прыжок Жиго в бассейн. Видео

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе опубликовал в своем Инстаграме видео, на котором защитник Самюэль Жиго прыгает в бассейн с высокого бортика. В данный момент красно-белые находятся на сборах в Австрии.

"Что ты делаешь?", – подписал видео Джано.

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