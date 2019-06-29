Экстремальный прыжок Жиго в бассейн. Видео

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе опубликовал в своем Инстаграме видео, на котором защитник Самюэль Жиго прыгает в бассейн с высокого бортика. В данный момент красно-белые находятся на сборах в Австрии.
"Что ты делаешь?", – подписал видео Джано.
Прыжок Жиго 🔝— СЭ Спартак (@spartak_se) 29 июня 2019 г.
🎥 Сториз https://t.co/vSxcvwrBqJ pic.twitter.com/D2lLmcASVv
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