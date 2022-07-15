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Сегодня, 14:59

Циннбауэр ответил на вопрос о сравнении «Зенита» с «Баварией»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мнением о доминировании «Зенита» в России.

«Можно ли сравнить «Зенит» с «Баварией»? Я еще не настолько детально знаю российский чемпионат, мы готовимся к первому сопернику. Возможно, смогу ответить на этот вопрос позже.

Я не советовался с Дитмаром Байерсдорфером по поводу перехода в Россию. Но в «Гамбурге» он мне рассказывал много позитивных историй про свою работу в России», — сказал Циннбауэр.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России, отстав от ставшего чемпионом «Зенита» на 17 очков.

 

ФК Бавария
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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