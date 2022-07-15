Циннбауэр ответил на вопрос о сравнении «Зенита» с «Баварией»
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мнением о доминировании «Зенита» в России.
«Можно ли сравнить «Зенит» с «Баварией»? Я еще не настолько детально знаю российский чемпионат, мы готовимся к первому сопернику. Возможно, смогу ответить на этот вопрос позже.
Я не советовался с Дитмаром Байерсдорфером по поводу перехода в Россию. Но в «Гамбурге» он мне рассказывал много позитивных историй про свою работу в России», — сказал Циннбауэр.
В минувшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России, отстав от ставшего чемпионом «Зенита» на 17 очков.
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|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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