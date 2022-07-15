Бышовец объяснил, почему том-клубы РПЛ не интересуются Агаларовым
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец объяснил, почему никто из топ-клубов не интересуется нападающим «Уфы» Гамидом Агаларовым, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ.
«У Гамида есть хорошие качества, но матчи внутреннего чемпионата часто не дают возможности определить ценность футболиста. Все почему-то борются в основном за трансферную стоимость. И мне кажется, что в этом плане нам не хватает тренеров-педагогов, которые раскрывают личность футболистов, их таланты и способности», — приводит слова эксперта RT.
Также Бышовец считает, что «Уфа» играла на Агаларова, но, чтобы прийти в топ-клуб, необходимы опыт и знания.
В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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