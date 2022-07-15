Бышовец объяснил, почему том-клубы РПЛ не интересуются Агаларовым

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец объяснил, почему никто из топ-клубов не интересуется нападающим «Уфы» Гамидом Агаларовым, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ.

«У Гамида есть хорошие качества, но матчи внутреннего чемпионата часто не дают возможности определить ценность футболиста. Все почему-то борются в основном за трансферную стоимость. И мне кажется, что в этом плане нам не хватает тренеров-педагогов, которые раскрывают личность футболистов, их таланты и способности», — приводит слова эксперта RT.

Также Бышовец считает, что «Уфа» играла на Агаларова, но, чтобы прийти в топ-клуб, необходимы опыт и знания.

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.