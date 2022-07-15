Цорн признался, что в «Локомотиве» нет задержек по выплатам трансферов
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что задержек по выплатам трансферов у клуба нет. Он также разъяснил, как в новых условиях «Аталанта» оплачивает трансфер Алексея Миранчука.
«Задержек по выплатам за трансферы нет. Есть небольшие логистические проблемы по финансам, но они решаемые. «Аталанта» не отказывается от своих обязанностей по Миранчуку, но ждет рекомендаций ФИФА по вопросу платежа», — заявил Цорн.
Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за итальянскую команду.
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15
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
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Динамо – Ростов
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