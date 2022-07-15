Цорн признался, что в «Локомотиве» нет задержек по выплатам трансферов

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что задержек по выплатам трансферов у клуба нет. Он также разъяснил, как в новых условиях «Аталанта» оплачивает трансфер Алексея Миранчука.

«Задержек по выплатам за трансферы нет. Есть небольшие логистические проблемы по финансам, но они решаемые. «Аталанта» не отказывается от своих обязанностей по Миранчуку, но ждет рекомендаций ФИФА по вопросу платежа», — заявил Цорн.