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Цорн: «Лично я доволен, что Кубок лиги будет интегрирован в БЕТСИТИ Кубок России»

Цорн рассказал о своем отношении к интеграции Кубка лиги в БЕТСИТИ Кубок России
Сергей Федоров
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что думает о Кубке лиги. Он также сообщил, что юбилеем клуба занимается большая группа людей.

«Лично я доволен, что Кубок лиги будет интегрирован в БЕТСИТИ Кубок России. Я всегда хотел больше матчей.

Столетием клуба занимается целая специальная группа. Пока этот вопрос не ко мне», — сказал Цорн.

Вчера, 14 июля, стало известно, что клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата БЕТСИТИ Кубка России.

 
 
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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