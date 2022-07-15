Цорн: «Лично я доволен, что Кубок лиги будет интегрирован в БЕТСИТИ Кубок России»

Цорн рассказал о своем отношении к интеграции Кубка лиги в БЕТСИТИ Кубок России

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что думает о Кубке лиги. Он также сообщил, что юбилеем клуба занимается большая группа людей.

«Лично я доволен, что Кубок лиги будет интегрирован в БЕТСИТИ Кубок России. Я всегда хотел больше матчей.

Столетием клуба занимается целая специальная группа. Пока этот вопрос не ко мне», — сказал Цорн.