ЦСКА объявил об уходе трех игроков в аренду

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, полузащитник Сид Ахмед Айссауи и защитник Амирхоссейн Риванди завершат сезон в других командах, сообщает пресс-служба армейцев.

23-летний Яковлев заключил арендное соглашение с армянским «Урарту», 20-летний Риванди — с хорватским «Яруном», а 20-летний Айссауи отправится на правах аренды в «Мулудию» из Алжира.

«Желаем парням успешного завершения сезона!» — говорится в заявлении московского клуба.