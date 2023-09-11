Титов: «Ко многим игрокам у меня большие вопросы. Один из них: «Почему ты здесь оказался?»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» рассказал об отношении к нынешнему составу «Спартака».

«Вообще, «Спартак» — специфическая команда. Все сюда идут, понимая, что это бренд. Тут великолепные условия, в том числе финансовые. Но ко многим игрокам у меня большие вопросы. Один из них такой: «Почему ты здесь оказался?» — сказал Титов «СЭ».

Также бывший капитан красно-белых обратил внимание на активных фанатов «Спартака».

«Вот в субботу мы увидели фанатов, которые вернулись на трибуну B. Вопросы в первую очередь будут у них. Если бы нынешние спартаковцы посмотрели наш матч памяти, они бы задумались. Да, скорости были невыдающимся, зато какое игровое мышление! Мы совершали одно-два касания, не более», — добавил Титов.

После семи туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. 16 сентября красно-белые сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.