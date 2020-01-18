Егор Сорокин: «Переходил в «Краснодар» с мыслями, что нужно прогрессировать»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, как проходит его адаптация в новой команде.

— Очень доволен тем, как приняли. Остается только работать, — рассказал Сорокин в интервью клубному телеканалу.

Это вызов, это большой шаг вперед. Футболисты очень хорошего уровня, нужно теперь стремиться свой уровень поднимать, потому что амбиции есть у меня. Хочется играть много, играть в еврокубках. Переходил в «Краснодар» с мыслями, что нужно прогрессировать.

В свое время мне очень нравился Джон Терри. Сейчас выделяется ван Дейк. Это мощный защитник, у которого очень сложно выиграть борьбу. Первый пас у него очень хороший. Нужно равняться на таких людей.