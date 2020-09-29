«Единственный в истории девятикратный чемпион нашей страны». «Спартак» поздравил Ананко с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения своего бывшего защитника Дмитрия Ананко. Сегодня ему исполнилось 47 лет.

Дмитрию Ананко — 4??7??! Поздравляем с Днём рождения единственного в истории футболиста — девятикратного чемпиона нашей страны ?? pic.twitter.com/ERyiD19ZyC — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 29, 2020

«Дмитрию Ананко — 47! Поздравляем с днем рождения единственного в истории футболиста — девятикратного чемпиона нашей страны», — говорится в сообщении в Twitter красно-белых.

Ананко установил рекорд чемпионатов СССР и России по количеству чемпионских титулов. В его активе также два Кубка России.