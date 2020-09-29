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«Единственный в истории девятикратный чемпион нашей страны». «Спартак» поздравил Ананко с днем рождения

18:01
Дмитрий Ананко. Фото mordovmedia.ru., ТАСС
Дмитрий Ананко. Фото mordovmedia.ru., ТАСС
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«Спартак» поздравил с днем рождения своего бывшего защитника Дмитрия Ананко. Сегодня ему исполнилось 47 лет.

«Дмитрию Ананко — 47! Поздравляем с днем рождения единственного в истории футболиста — девятикратного чемпиона нашей страны», — говорится в сообщении в Twitter красно-белых.

Ананко установил рекорд чемпионатов СССР и России по количеству чемпионских титулов. В его активе также два Кубка России.

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