"Единственный и неповторимый". ЦСКА поздравил Вагнера Лав с днем рождения

ЦСКА в своем Твиттере поздравил с днем рождения экс-нападающего команды Вагнера Лав. 11 июня бразильцу исполнилось 35 лет.
– Единственный. Неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения! – говорится в сообщении армейцев.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а затем вернулся в московский клуб на один сезон в 2013 году. В составе красно-синих бразильский форвард провел 259 матчей и забил 124 гола.
Вагнер Лав – четырехкратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Также вместе с ЦСКА в сезоне 2004/05 он выиграл Кубок УЕФА.
Единственный 😍— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 июня 2019 г.
Неповторимый 🔴🔵
Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения!
Feliz Aniversário! #мыЦСКА pic.twitter.com/DjY2E8KFGS