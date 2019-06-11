"Единственный и неповторимый". ЦСКА поздравил Вагнера Лав с днем рождения

ЦСКА в своем Твиттере поздравил с днем рождения экс-нападающего команды Вагнера Лав​. 11 июня бразильцу исполнилось 35 лет.

– Единственный. Неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения! – говорится в сообщении армейцев.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а затем вернулся в московский клуб на один сезон в 2013 году. В составе красно-синих бразильский форвард провел 259 матчей и забил 124 гола.

Вагнер Лав – четырехкратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Также вместе с ЦСКА в сезоне 2004/05 он выиграл Кубок УЕФА.