Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который пропустил субботний матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0), в понедельник работал по индивидуальной программе. Напомним, что 31-летний футболист получил повреждение 22 февраля в товарищеской встрече с минским «Динамо». Еще один форвард, 25-летний Сердар Азмун, выходивший против железнодорожников на замену, сегодня тренировался без ограничений.

— Азмун трудится в общей группе без ограничений, а что касается Дзюбы, то его состояние не вызывает серьезных опасений: тренерский штаб рассчитывает на его возвращение в ближайшие дни — сейчас он тренируется по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов, — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Зенита».

При этом решение об участии игрока сборной России в намеченном на среду четвертьфинале Кубка страны против «Ахмата» должно быть принято завтра после утреннего занятия сине-бело-голубых. Команда вылетит в Грозный после обеда.

Дзюба на данный момент лидирует в премьер-лиге по системе «гол+пас» — 11+9 в 19 матчах. Показатели Азмуна в стольких же играх — 7+7. (Вячеслав Короткин, Дмитрий Зимин)