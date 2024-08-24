Станкович — о поцелуе в лоб Эраковича после замены: «Он мне практически как сын»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ рассказал, почему поддержал защитника сине-бело-голубых Страхиню Эраковича после удаления.

23-летний серб получил вторую желтую карточку на 62-й минуте. После этого Станкович подошел к соотечественнику и поцеловал его в голову. Ранее Эракович выступал под руководством тренера в «Црвене Звезде».

— Я Эраковича называю чупа. Он мне практически как сын. Я видел как он рос. Мне жаль, что сегодня он получил две желтых и, как следствие, красную. Но даже если я играю против брата, то хочу победить, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Акрон».