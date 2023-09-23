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Два вратаря «Спартаку» сделали по «сухарю» в одном матче впервые с 2002 года

Кирилл Бурдаков
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«Спартак» со счетом 1:0 обыграл «Динамо» в матче 9-го тура чемпионата России.

При этом в первом и втором таймах ворота красно-белых защищали разные голкиперы. Первые 45 минут на поле провел Александр Селихов, вторые — Александр Максименко.

В пятый раз в истории турнира два спартаковских вратаря записали себе в актив по «сухарю» в одной встрече. Ранее подобное случалось только во время работы Олега Романцева. Дважды он менял Александр Филимонова (оба раза на Андрея Сметанина), дважды — Максима Левицкого (на Филимонова и Станислава Черчесова).

Все случаи, когда два вратаря «Спартака» играли на «ноль» в одном матче чемпионата России

Дата

Соперник

Счет

Основной вратарь

Вышедший вратарь

Минута замены

09.09.1998

Тюмень (д)

7:0

Александр Филимонов

Андрей Сметанин

58'

09.05.1999

ЦСКА (д)

1:0

Александр Филимонов

Андрей Сметанин

65'

11.07.2001

Черноморец (д)

5:0

Максим Левицкий

Александр Филимонов

73'

12.03.2002

Шинник (д)

3:0

Максим Левицкий

Станислав Черчесов

87'

23.09.2023

Динамо (д)

1:0

Александр Селихов

Александр Максименко

46'

Для Селихова субботний сухой матч стал третьим в нынешнем чемпионате и 23-м за «Спартак». В историческом рейтинге он располагается на седьмой строчке, на три «сухаря» отставая от делящих пятое место Станислава Черчесова и Андрея Диканя, на четыре — от идущего четвертым Войчеха Ковалевски.

Александр Максименко с 31 сухим матчем занимает третье место, правда, отставание от Артема Реброва и тем более Александра Филимонова видится довольно существенным.

Все вратари «Спартака», сделавшие 15 и более «сухарей» в чемпионате России

Вратарь

Годы

Матчи

Пропущенные (ср.)

Сухие матчи

% сухих матчей

Александр Филимонов

1996-2001

147

122 (0,83)

65

44,22

Артем Ребров

2011-2020

122

140 (1,15)

42

34,43

Александр Максименко

2018-н.в.

104

119 (1,14)

31

29,81

Войчех Ковалевски

2003-2006

94

111 (1,18)

27

28,72

Станислав Черчесов

1992-1993, 1995, 2002

52

32 (0,62)

26

50,00

Андрей Дикань

2010-2014

69

79 (1,14)

26

37,68

Александр Селихов

2017-н.в.

73

79 (1,08)

23

31,51

Стипе Плетикоса

2007-2009

63

74 (1,17)

19

30,16

Сергей Песьяков

2010, 2012-2017

36

43 (1,19)

15

41,67

Максим Левицкий

2001-2002

39

37 (0,95)

15

38,46

Александр Максименко
Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
0
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