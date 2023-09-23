Два вратаря «Спартаку» сделали по «сухарю» в одном матче впервые с 2002 года
«Спартак» со счетом 1:0 обыграл «Динамо» в матче 9-го тура чемпионата России.
При этом в первом и втором таймах ворота красно-белых защищали разные голкиперы. Первые 45 минут на поле провел Александр Селихов, вторые — Александр Максименко.
В пятый раз в истории турнира два спартаковских вратаря записали себе в актив по «сухарю» в одной встрече. Ранее подобное случалось только во время работы Олега Романцева. Дважды он менял Александр Филимонова (оба раза на Андрея Сметанина), дважды — Максима Левицкого (на Филимонова и Станислава Черчесова).
Все случаи, когда два вратаря «Спартака» играли на «ноль» в одном матче чемпионата России
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Основной вратарь
|
Вышедший вратарь
|
Минута замены
|
09.09.1998
|
Тюмень (д)
|
7:0
|
Александр Филимонов
|
Андрей Сметанин
|
58'
|
09.05.1999
|
ЦСКА (д)
|
1:0
|
Александр Филимонов
|
Андрей Сметанин
|
65'
|
11.07.2001
|
Черноморец (д)
|
5:0
|
Максим Левицкий
|
Александр Филимонов
|
73'
|
12.03.2002
|
Шинник (д)
|
3:0
|
Максим Левицкий
|
Станислав Черчесов
|
87'
|
23.09.2023
|
Динамо (д)
|
1:0
|
Александр Селихов
|
Александр Максименко
|
46'
Для Селихова субботний сухой матч стал третьим в нынешнем чемпионате и 23-м за «Спартак». В историческом рейтинге он располагается на седьмой строчке, на три «сухаря» отставая от делящих пятое место Станислава Черчесова и Андрея Диканя, на четыре — от идущего четвертым Войчеха Ковалевски.
Александр Максименко с 31 сухим матчем занимает третье место, правда, отставание от Артема Реброва и тем более Александра Филимонова видится довольно существенным.
Все вратари «Спартака», сделавшие 15 и более «сухарей» в чемпионате России
|
Вратарь
|
Годы
|
Матчи
|
Пропущенные (ср.)
|
Сухие матчи
|
% сухих матчей
|
Александр Филимонов
|
1996-2001
|
147
|
122 (0,83)
|
65
|
44,22
|
Артем Ребров
|
2011-2020
|
122
|
140 (1,15)
|
42
|
34,43
|
Александр Максименко
|
2018-н.в.
|
104
|
119 (1,14)
|
31
|
29,81
|
Войчех Ковалевски
|
2003-2006
|
94
|
111 (1,18)
|
27
|
28,72
|
Станислав Черчесов
|
1992-1993, 1995, 2002
|
52
|
32 (0,62)
|
26
|
50,00
|
Андрей Дикань
|
2010-2014
|
69
|
79 (1,14)
|
26
|
37,68
|
Александр Селихов
|
2017-н.в.
|
73
|
79 (1,08)
|
23
|
31,51
|
Стипе Плетикоса
|
2007-2009
|
63
|
74 (1,17)
|
19
|
30,16
|
Сергей Песьяков
|
2010, 2012-2017
|
36
|
43 (1,19)
|
15
|
41,67
|
Максим Левицкий
|
2001-2002
|
39
|
37 (0,95)
|
15
|
38,46
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1