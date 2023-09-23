Гладилин прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился эмоциями после победы красно-белых над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Очень понравилась игра! Встреча получилась равная, боевая, обе команды играли на победу. Игроки выложились по полной, и я думаю, все болельщики получили удовольствие от игры. Лучший игрок матча? Это Бонгонда, который и стал автором великолепного гола», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В 10-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.