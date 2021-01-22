Авалу Шамханов, один из бывших руководителей ЦСКА, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», рассказал о том, как искали супругу Олега Долматова — Наталью Николаевну, которая пропала в феврале 2000 года.

— Долматов мог стать большим тренером на годы. Чего не хватило?

— Слишком скромный. Никогда себя не выпячивал. А у нас как? Утром себя не похвалишь — вечером уйдешь оплеванный. Ну и конечно, подкосила трагедия с первой женой, Натальей Николаевной.

— Как вы узнали о ее исчезновении?

— В клубном офисе столкнулся с сыном Долматова — Денисом, он от Дадаханова выходил. Шах тут же меня вызвал: «Натальи Николаевны вторые сутки нет дома. Ушла и не вернулась...» Сам Васильич в это время был с командой на сборе в Финляндии. До возвращения решили его не дергать, ничего не говорить. В Москве около 80 моргов, так мы поделили их между собой и кинулись прочесывать.

— Кто «мы»?

— Шах, я и охранники Андрея Трубицына (одного из акционеров клуба. — Прим. «СЭ»). Я до дрожи боюсь покойников, но здесь пересилил себя. Мотался по моргам и поражался — сколько же в Москве неопознанных женских трупов! Долматов обо всем узнал только после прилета.

— Кто ему рассказал?

— Я.

— Реакция?

— Отключился. Первые три дня я не отходил от Васильича ни на шаг. Он был в таком состоянии, что всерьез за него опасался. Даже ночевал с ним.

— На даче в Малаховке?

— Это не дача — дом. Долматов с женой жили там круглый год. А сын — в Москве, в своей квартире.

— Дадаханов нам рассказывал — когда искали Наталью Николаевну, нанимали водолазов.

— Да кого только не нанимали. В районе Малаховки обшарили и реки, и леса... Сделали все, что могли. Была бы жива — точно отыскали бы. А сколько было звонков «сегодня ее видели»!

— Ну и ну.

— За каждый такой звонок хочется зацепиться. Может, правда? А вдруг? Мы же объявили, что заплатим миллион рублей за информацию о местонахождении Натальи Николаевны. Ну и посыпались звонки. Мне в том числе. Кричал в трубку: «Еду! Никуда не уходите!» Приезжаю — никого.

— К гадалкам, экстрасенсам обращались?

— Да. Все отвечали: «Жива. Ушла в монашки».

— Допускаете?

— Полная ерунда. За пять минут в человеке такие перемены не происходят. Вот Васильич — набожный, читает духовную литературу. В какой бы город ни приехали, в день игры первым делом отправлялся в храм. А Наталья Николаевна от религии была далека. Единственное — каждое воскресенье в любую погоду ездила на Ваганьково, где похоронена Кристина, дочь. Приносила на могилу живые цветы.

— Кристина умерла в 1989-м в 13 лет. Болела?

— Да вроде нет. Занималась в хореографическом училище при Большом театре, ни на что не жаловалась. Вдруг как-то вечером стало плохо, отвезли в больницу. А утром сообщают: «Скончалась». Темная история.

— У вас есть версия, что случилось с Натальей Николаевной?

— Не думаю, что это было похищение с целью выкупа. Деньги-то не просили. Хотя мы готовы были заплатить. Скорее всего, ее сразу убили. И сделали так, чтобы тело не нашли.

— Кто за этим стоял?

— Люди, которые хотели выдавить чеченцев из ЦСКА. В какой-то момент накат пошел такой, что давить начали со всех сторон.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Авалу Шамханова — на сайте «СЭ»