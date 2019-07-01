Дубль два: очередной странный прыжок Жиго в бассейн. Жано снимает

Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе опубликовал в своем Instagram сторис. 26-летний грузинский футболист запечатлел очередной прыжок защитника красно-белых Самюэля Жиго в бассейн.

Ранее Жано уже выкладывал видео с прыжком Жиго в бассейн.

В данный момент футболисты "Спартака" находятся в Австрии, где готовятся к возобновлению чемпионата России.

Экстремальный прыжок Жиго в бассейн. Видео

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