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30 сентября 2018, 20:56

Дмитрий Стоцкий: "Севилья" "Краснодару" не страшна"

Екатерина Потапова
Корреспондент
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Полузащтник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий после победы над "Динамо" (3:0) заявил, что в тяжелом начале матча с "Динамо" сказался непростой график команды, и не все игроки свежие, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Тем не менее, у "Краснодара" нет опасений перед предстоящим матчем против "Севильи".

- Победы - это всегда залог командных действий, командной игры, - подчеркнул Стоцкий. - В последнее время получается играть в атаке, забивать голы. Почему в начале матча почти ничего не получалось? Думаю, тяжелый график сказался, и нужно вкатываться в игру, потому что футболисты не совсем свежие. Из-за этого, может, не очень хорошо начали матч, но после забитого гола стали контролировать игру. Сейчас в таблице мы идем на втором месте, потому что хорошо готовимся на тренировках. Ребята понимаю друг друга и выполняют требования тренеров.

- Что тогда делать перед матчем с "Севильей", если команда не совсем свежая?

- У нас идет какая-то ротация: в Кубке одни играют, сейчас, может, будут какие-то изменения. Фаворит ли "Севилья"? Не знаю, мне тяжело сказать. Наверно, просто так каждый футболист смотрел какие-то матчи "Севильи", но мы пока не разбирали ее.

- Не страшно будет играть против нее?

- А почему должно быть страшно? Если страшно, зачем тогда вообще выходить на поле, не понимаю? Никто никого не боится, будем играть.

Дмитрий Стоцкий
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Севилья
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