16:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "У Траоре есть несколько вариантов продолжения карьеры"

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Представитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что у форварда на данный момент есть несколько вариантов продолжения карьеры на случай, если армейцы решат досрочно разорвать арендное соглашение с "Монако". Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейцы рассматривают возможный вариант с досрочным прекращением аренды.

– Мы не видим проблемы в возможном досрочном прекращении аренды Ласина в ЦСКА, - приводит ТАСС слова Селюка. – Он востребованный футболист, имеет иные варианты продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне ивуарийский форвард провел в составе ЦСКА 19 матчей, в которых забил четыре гола.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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neva79

да таких дереволазов деревянных на каждом углу!! востребованный он!!кому ты рассказываешь? он даже в Псков за еду не нужен!)))

16:51

Al Rains

Гнать его в зашей!!! Лучше б Думбию вернули ... и чудак Оланаре, наверное, поправился уже...

16:38

Болела_23

востребованный футболист - Месси и Рональду нервно курят и дрожат)))

16:38

СереХа

Дмитрий, давайте лучше про Яя. Как у него дела?

16:33

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