Дмитрий Селюк: "У Траоре есть несколько вариантов продолжения карьеры"

Представитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что у форварда на данный момент есть несколько вариантов продолжения карьеры на случай, если армейцы решат досрочно разорвать арендное соглашение с "Монако". Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейцы рассматривают возможный вариант с досрочным прекращением аренды.
– Мы не видим проблемы в возможном досрочном прекращении аренды Ласина в ЦСКА, - приводит ТАСС слова Селюка. – Он востребованный футболист, имеет иные варианты продолжения карьеры.
В нынешнем сезоне ивуарийский форвард провел в составе ЦСКА 19 матчей, в которых забил четыре гола.
neva79
да таких дереволазов деревянных на каждом углу!! востребованный он!!кому ты рассказываешь? он даже в Псков за еду не нужен!)))
16:51
Al Rains
Гнать его в зашей!!! Лучше б Думбию вернули ... и чудак Оланаре, наверное, поправился уже...
16:38
Болела_23
востребованный футболист - Месси и Рональду нервно курят и дрожат)))
16:38
СереХа
Дмитрий, давайте лучше про Яя. Как у него дела?
16:33