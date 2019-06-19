Дмитрий Комбаров: "Те, кого причисляют к ОПГ "Ромашка", мои друзья: отличные люди и футболисты"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что он думает по поводу мнения болельщиков о наличии ОПГ "Ромашка" в команде.

– Сейчас вы не в команде и на ваши слова могут посмотреть иначе: что такое ОПГ "Ромашка"?

– Скажу то же самое, что и до этого: это выдуманная шуточная форма, которая из мифа превратилась в какую-то большую историю, и этим мифом начали пользоваться наши недоброжелатели. Понимаю, о чем вы спрашиваете: создавались ли коалиции, группировки, заговоры против кого-то?

– Да.

– Такого никогда не было. Лично я никогда в таких вещах не участвовал. И те, кого молва причисляла к ОПГ "Ромашка", всегда добросовестно делали свою работу, выполняя контрактные обязательства. Считаю, что это не только мои друзья и отличные люди, но и великолепные футболисты.

– Что скажете о мнении, что ОПГ "Ромашка" слила Карреру?

– Много разговоров, но нет ни одного факта. Ни одного доказательства. (Сергей Егоров).

Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.