22:00 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Комбаров: "Большая часть болельщиков "Спартака" относилась ко мне хорошо"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал об отношениях с болельщиками.

 – Отношение болельщиков к Глушакову было резко негативным. Как вы чувствовали – как относились к вам?

 – Всегда чувствовал поддержку, ощущал, что я нужен и меня любят. Конечно, были люди, которые писали в соцсетях, но от этого никуда не уйти. Но большая часть относилась ко мне хорошо. Есть поддержка и сейчас: после того, как выложил пост, не появилось ни одного негативного комментарии: люди благодарят, желают удачи. Для меня это ценно и важно: ухожу любимым, человеком, который оставил что-то после себя в истории клуба.

 – Вы читаете комментарии болельщиков?

 – Некоторые да, некоторые нет. Это прощальный пост, просматриваю, потому что важная история. (Сергей Егоров).

 Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dmitriy-kombarov-proschalnoe-intervyu-zaschitnika-posle-uhoda-iz-spartaka-1557021/

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