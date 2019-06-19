Дмитрий Комбаров: "Большая часть болельщиков "Спартака" относилась ко мне хорошо"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал об отношениях с болельщиками.

– Отношение болельщиков к Глушакову было резко негативным. Как вы чувствовали – как относились к вам?

– Всегда чувствовал поддержку, ощущал, что я нужен и меня любят. Конечно, были люди, которые писали в соцсетях, но от этого никуда не уйти. Но большая часть относилась ко мне хорошо. Есть поддержка и сейчас: после того, как выложил пост, не появилось ни одного негативного комментарии: люди благодарят, желают удачи. Для меня это ценно и важно: ухожу любимым, человеком, который оставил что-то после себя в истории клуба.

– Вы читаете комментарии болельщиков?

– Некоторые да, некоторые нет. Это прощальный пост, просматриваю, потому что важная история. (Сергей Егоров).

Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.