Дмитрий Комбаров: "Большая часть болельщиков "Спартака" относилась ко мне хорошо"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал об отношениях с болельщиками.
– Отношение болельщиков к Глушакову было резко негативным. Как вы чувствовали – как относились к вам?
– Всегда чувствовал поддержку, ощущал, что я нужен и меня любят. Конечно, были люди, которые писали в соцсетях, но от этого никуда не уйти. Но большая часть относилась ко мне хорошо. Есть поддержка и сейчас: после того, как выложил пост, не появилось ни одного негативного комментарии: люди благодарят, желают удачи. Для меня это ценно и важно: ухожу любимым, человеком, который оставил что-то после себя в истории клуба.
– Вы читаете комментарии болельщиков?
– Некоторые да, некоторые нет. Это прощальный пост, просматриваю, потому что важная история. (Сергей Егоров).
Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dmitriy-kombarov-proschalnoe-intervyu-zaschitnika-posle-uhoda-iz-spartaka-1557021/