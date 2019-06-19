22:20 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Комбаров: "32 года - шикарный возраст для футбола. Планирую еще играть и играть"

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Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что не планирует завершать карьеру.

– Вам 32 года и по современным меркам это не закат карьеры. У вас будет шанс сыграть в одной команде с братом?

 – То, что 32 года – старость, это миф, придуманный людьми, которые манипулируют деньгами. Это шикарный возраст для футбола, останавливаться не собираюсь, планирую еще играть и играть. И хотелось бы с Кириллом еще оказаться в одной команде.

 – Это может случиться в ближайшем будущем?

 – А этого никто не знает. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dmitriy-kombarov-proschalnoe-intervyu-zaschitnika-posle-uhoda-iz-spartaka-1557021/

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