Дмитрий Комбаров: "32 года - шикарный возраст для футбола. Планирую еще играть и играть"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что не планирует завершать карьеру.

– Вам 32 года и по современным меркам это не закат карьеры. У вас будет шанс сыграть в одной команде с братом?

– То, что 32 года – старость, это миф, придуманный людьми, которые манипулируют деньгами. Это шикарный возраст для футбола, останавливаться не собираюсь, планирую еще играть и играть. И хотелось бы с Кириллом еще оказаться в одной команде.

– Это может случиться в ближайшем будущем?

– А этого никто не знает. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.