Дмитрий Комбаров: "32 года - шикарный возраст для футбола. Планирую еще играть и играть"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что не планирует завершать карьеру.
– Вам 32 года и по современным меркам это не закат карьеры. У вас будет шанс сыграть в одной команде с братом?
– То, что 32 года – старость, это миф, придуманный людьми, которые манипулируют деньгами. Это шикарный возраст для футбола, останавливаться не собираюсь, планирую еще играть и играть. И хотелось бы с Кириллом еще оказаться в одной команде.
– Это может случиться в ближайшем будущем?
– А этого никто не знает. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dmitriy-kombarov-proschalnoe-intervyu-zaschitnika-posle-uhoda-iz-spartaka-1557021/
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