Экс-гендиректор «Динамо» Иванов — о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Ту мач». Не нравится формат, подход к герою...»

Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов поделился мнением о шоу экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

— Как вам юмористические опыты на YouTube Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы?

— Я не в восторге. В моем понимании — «ту мач». Дело не в количестве ненормативной лексики, которая и у нас в эфире иногда проскакивает. Мне не нравится сам формат, подход к герою, неудачные шутки, которые ведущие подолгу разгоняют. С моей точки зрения, в «Коммент.Шоу» есть более качественные программы.