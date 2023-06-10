Экс-генеральный директор «Динамо» Иванов: «Вендел — лучший игрок сезона»

Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов в интервью «СЭ» объяснил, почему считает бразильского полузащитника «Зенита» Вендела лучшим игроком сезона-2022/23.

— Лучший игрок РПЛ-2022/23?

— Вендел. Да, Малком выдал роскошный сезон, с 23 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но Вендел в «Зените» — системообразующий футболист, на котором завязано все в центре поля. Мне кажется, много матчей выиграл именно он — вне зависимости от того, кто тогда забивал.

Невероятно выносливый, в каждом матче выполняет сумасшедший объем работы. Подхватывает мяч у своей штрафной и может спокойно дотащить до чужих ворот. Конечно, все сливки достаются атакующим ребятам вроде Малкома и Клаудиньо. Но по степени влияния на результат и качество игры «Зенита» Вендел для меня — вне конкуренции.