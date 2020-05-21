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«Динамо» завтра приступает к тренировкам. Всего 16 человек

17:20
Антон Шунин и Иван Ордец. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин и Иван Ордец. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», повторный тест на коронавирус, который динамовцы вчера прошли из-за пяти положительных результатов первого тестирования, дал отрицательные результаты.

Завтра вечером команда Кирилла Новикова приступит к тренировкам на базе в Новогорске. В занятиях смогут принять участие 16 футболистов.

Трое игроков изолированы из-за положительных тестов на Covid-19, еще трое (в том числе Заурбек Плиев, остающийся во Владикавказе) имели контакты с зараженными, а четверо легионеров (Филипп, Нжи, Шиманьски и Хильемарк) только прибыли в Россию, им предстоит двухнедельный карантин.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. (Константин Алексеев)

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