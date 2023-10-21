«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Чарльтона

«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью чемпиона мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтона.

«Сегодня не стало Бобби Чарльтона. Сэр Роберт и Лев Иванович встречались друг с другом на поле, а в жизни были хорошими приятелями. Светлая память легенде английского и мирового футбола», — написала пресс-служба «Динамо».

21 октября стало известно, что Чарльтон умер в возрасте 86 лет.

Он был воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Чарльтон выступал 17 лет за «красных дьяволов». Всего на его счету 758 матчей и 249 голов за «МЮ». После завершения карьеры он в течение 39 лет работал в клубе на посту директора.

За сборную Англии Чарльтон сыграл 106 матчей, в которых отметился 49 голами.