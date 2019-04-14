"Динамо" – "Краснодар": команды объявили стартовые составы

"Динамо" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт лиги. Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 14.00 (мск).

Стартовый состав "Динамо": Шунин – Козлов, Шуньич, Морозов, Евгеньев – Юсупов, Жоаузинью, Соу, Черных – Марков, Луценко.

Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Скопинцев, Мартынович, Спаич, Стоцкий – Каборе, Перейра, Газинский, Классон, Вандерсон – Сулейманов.

"Динамо" с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 41 баллом располагается на третьей строчке.

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