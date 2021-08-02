Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Денис Якуба получил травму в матче со «Спартаком»

18:35
Теги:

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» 2 августа собрались на клубной базе и начали подготовку к матчу 3-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала», сообщает сайт самарцев.

В общей группе занимались все футболисты, кроме полузащитника Дениса Якубы, которому назначено дополнительно обследование в связи с травмой, полученной в матче против «Спартака» (0:1), и защитника Дмитрия Прищепы, который работал индивидуально. Хавбек Дмитрий Кабутов тренировался с некоторыми ограничениями из-за повреждения.

В следующей встрече за команду сможет сыграть нападающий Максим Глушенков. Он будет заявлен за «Крылья» на этой неделе.

Матч против «Арсенала» пройдет в Туле 7 августа.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19008

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Почему разразился скандал с Тимановской? Политический конфликт поначалу был чисто спортивным
«Фанатичное насилие над человеком делает вас куском дерьма». На Западе реагируют на олимпийский дебют трансгендера
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 1 августа
Сидорова героически прорвалась в финал. Легкую атлетику в Токио сорвал жуткий ливень
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр