Денис Якуба получил травму в матче со «Спартаком»
18:35
Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» 2 августа собрались на клубной базе и начали подготовку к матчу 3-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала», сообщает сайт самарцев.
В общей группе занимались все футболисты, кроме полузащитника Дениса Якубы, которому назначено дополнительно обследование в связи с травмой, полученной в матче против «Спартака» (0:1), и защитника Дмитрия Прищепы, который работал индивидуально. Хавбек Дмитрий Кабутов тренировался с некоторыми ограничениями из-за повреждения.
В следующей встрече за команду сможет сыграть нападающий Максим Глушенков. Он будет заявлен за «Крылья» на этой неделе.
Матч против «Арсенала» пройдет в Туле 7 августа.
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