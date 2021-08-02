«Спартак» представил промо к сезону-2021/22.

«Перед первыми домашними матчами в еврокубках и лиге представляем промо к сезону-2021/22.

Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждем на стадионе», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Перед первыми домашними матчами в еврокубках и лиге представляем промо к сезону-2021/22 ?



Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждём на стадионе ? pic.twitter.com/g31AM96cIX — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2021

«Спартак» сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики». Матч состоится 4 августа в Москве. Ответная игра состоится в Лиссабоне 10 августа.

После двух туров чемпионата России «Спартак» с тремя очками идет на девятом месте.