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«Спартак» представил промо к сезону-2021/22

18:47
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«Спартак» представил промо к сезону-2021/22.

«Перед первыми домашними матчами в еврокубках и лиге представляем промо к сезону-2021/22.

Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждем на стадионе», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

«Спартак» сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики». Матч состоится 4 августа в Москве. Ответная игра состоится в Лиссабоне 10 августа.

После двух туров чемпионата России «Спартак» с тремя очками идет на девятом месте.

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры