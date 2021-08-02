«Спартак» представил промо к сезону-2021/22
18:47
«Спартак» представил промо к сезону-2021/22.
«Перед первыми домашними матчами в еврокубках и лиге представляем промо к сезону-2021/22.
Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждем на стадионе», — говорится в сообщении клуба в Twitter.
«Спартак» сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики». Матч состоится 4 августа в Москве. Ответная игра состоится в Лиссабоне 10 августа.
После двух туров чемпионата России «Спартак» с тремя очками идет на девятом месте.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю