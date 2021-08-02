Арбитр Сергей Иванов объяснил, почему он не всегда удаляет игроков за мат

Российский арбитр Сергей Иванов рассказал, как он реагирует на матерные выражения со стороны игроков.

«По правилам вообще мат запрещен, но мы за каждое слово мата не даем красную карточку, потому что мы бы тогда не закончили ни одну игру, наверное, — сказал Иванов в программе «40 несерьезных вопросов» на Youtube-канале РФС. — Ни в какой лиге причем. Поэтому, конечно, нулевая толерантность для оскорблений — именно когда они направлены в твою сторону. Но на этом уровне не бывает такого. Нет такого, что кто-то подошел и в лицо тебя с матом оскорбил. Если это оскорбление, то это однозначно красная карточка.

Бывает очень много моментов, когда эмоции какие-то. Понятно, что нам неприятно, когда не соглашаются с нашими решениями. Но это часть футбола, и у игрока, когда ему тяжело, когда он в пылу борьбы, чаще всего другое мнение. Если вдруг ты считаешь, что он нарушил, то он, скорее всего, считает, что не нарушил.

И вот этот баланс соблюсти, именно найти контакт с каждым футболистом и в принципе с командой — это в том числе одна из задач судей. Мы же не просто фиксаторы. Весь процесс, который идет — очень многое зависит от судьи, в каком русле пойдет игра. Будет много борьбы, немного".

37-летний Сергей Иванов работает в премьер-лиге с 2012 года.