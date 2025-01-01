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Сегодня, 15:06

Глушаков: «Абаскаль где-то прав, что Станкович играет на его багаже»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игрок «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слова Гильермо Абаскаля, который ранее заявил, что сегодняшний «Спартак» был полностью подготовлен и создан его командой.

«Абаскаль заявил, что Станкович играет на его багаж? Команду собирал тренер, который был до Станковича. Поэтому, с одной стороны, ему так можно говорить. Где-то он прав плюс-минус, но сейчас у Деяна будут целые зимние сборы, где он сможет полностью перестроить команду под себя и воплотить все свои идеи», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Деян Станкович возглавил команду в мае 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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