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Лепехин: «Ренан не выдержал конкуренцию в «Зените», такое бывает»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил перспективы защитника Роберта Ренана в составе петербургской команды.

«Если футболист, которого покупали за хорошие деньги, целый сезон не может пробиться в основной состав, то его нужно продавать или отдавать в аренду. Лучше дать шанс молодым ребятам, которые также могут провести условно 5 матчей в году. Впрочем, называть Ренана ошибок селекции «Зенита» нельзя. В клубе работают качественные специалисты, которые стараются выбирать отличных новичков. Видимо, Ренан просто не выдержал конкуренцию, такое бывает. Парень молодой и перспективный. Не удивлюсь, если в будущем он заиграет в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

20-летний Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее агент футболиста Луис Фернандо Гарсия сообщил, что уход защитника из «Зенита» зимой не рассматривается.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-renan-ne-vy-derzhal-konkurentsiyu-v-sostave-zenita/
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

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Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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