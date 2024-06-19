Станкович — о переговорах со «Спартаком»: «Стандартный процесс: общался со спортивным директором, генеральным, президентом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, кто предложил ему возглавить московский клуб.

— Деян, кто конкретно приглашал вас в «Спартак»? Были инсайды, что это были люди со стороны Лукойла, контактировавшие с нефтяниками из Италии.

— Это просто смешно... Какие-то нефтяники... В Италии... Ха-ха... Мне нечего сказать. Фейк ньюс. Это был стандартный процесс: я общался с клубом — спортивным директором, генеральным, президентом... Договорились мы довольно быстро, и эта сделка завершилась.

— То есть первый звонок вам поступил от Амарала?

— Я не записывал, кто первый, кто второй. Наверное, Томаш был первым, да. Процесс, повторюсь, был стандартным. Звонил Олег [Малышев], Павел [Жданов]... У меня есть агенты, ведущие мои дела. Они тоже участвовали в переговорах. Не хочу соврать, кто за кем и с кем общался, но все было совершенно нормально.

«Спартак» в мае подписал контракт со Станковичем на два года. Ранее 45-летний специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».