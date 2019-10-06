ЦСКА обыграл «Ростов» в матче молодежных команд

В матче 12-го тура молодежного первенства России ЦСКА выиграл у «Ростова» (3:1).

Армейцы набрали 22 очка и занимают третье место. У ростовчан 17 очков и десятое место.

Молодежные команды

12-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 3:1 (3:0)

Голы: Н'Диай, 16 (1:0). Востриков, 25 — с пенальти (2:0). Тикнизян, 30 (3:0). Прошляков, 63 (3:1).

Судья: Сафоненко (Абакан).

6 октября. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».