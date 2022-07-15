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Сегодня, 14:57

Цорн заявил, что Комппер не получит лицензию Pro в ближайшее время

Сергей Федоров
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что ассистент тренера Марвин Комппер пока не получит лицензию Pro.

«Комппер не получит лицензию Pro в ближайшее время. Он хорошо показывает себя, мы его брали под перспективу роста. Марвин — важный фактор в тренерском штабе. Никаких быстрых движений нет, все остается так же», — заявил Цорн.

30 июня немецкий специалист Йозеф Циннбауэр был назначен на должность главного тренера «Локомотива». Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.

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