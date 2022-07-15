Цорн заявил, что Комппер не получит лицензию Pro в ближайшее время

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что ассистент тренера Марвин Комппер пока не получит лицензию Pro.

«Комппер не получит лицензию Pro в ближайшее время. Он хорошо показывает себя, мы его брали под перспективу роста. Марвин — важный фактор в тренерском штабе. Никаких быстрых движений нет, все остается так же», — заявил Цорн.