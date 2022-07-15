Цорн заявил, что Комппер не получит лицензию Pro в ближайшее время
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что ассистент тренера Марвин Комппер пока не получит лицензию Pro.
«Комппер не получит лицензию Pro в ближайшее время. Он хорошо показывает себя, мы его брали под перспективу роста. Марвин — важный фактор в тренерском штабе. Никаких быстрых движений нет, все остается так же», — заявил Цорн.
30 июня немецкий специалист Йозеф Циннбауэр был назначен на должность главного тренера «Локомотива». Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.
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6
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9
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10
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11
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12
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|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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