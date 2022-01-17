«Его команды очень мало пропускали». Гогниев назвал тренера, который ему нравится

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал, почему ему нравится Курбан Бердыев.

— Кто был вашим ориентиром в профессии?

— Конкретного примера нет. Был Юрий Газзаев, у которого я прошел путь становления как игрок. Потом был Валерий Газзаев. У каждого следующего тренера я что-то брал. Но если выделять тренера, который мне нравится, то это Курбан Бердыев. Правда, мне не удалось с ним поработать.

— Стоп, вы за атаку, а футбол Бердыева — полная противоположность.

— Мне кажется, он приветствовал закрытую игру, потому что понимал реалии нашего футбола. Когда ты играешь в атаку, то это риск: открываются зоны, тебе могут забить. Лучше спросить Курбана Бекиевича о его работе. Но мое мнение: Бердыев выбрал прагматичный футбол ради результата. Мне же его работа интересна, потому что команды Курбана Бекиевича очень мало пропускали.

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