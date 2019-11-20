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Цорн прокомментировал отказ «Спартака» от участия в турнире в США

21:05
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн назвал процесс оформления виз в США затянувшимся, в связи с чем было принято решение отказаться от участия в турнире Florida Cup (США), который должен был пройти зимой, сообщает пресс-служба красно-белых.

— К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона, — приводит слова Цорна.

«Спартак» после 16 туров занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведет январские сборы в ОАЭ

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