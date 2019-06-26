Член попечительского совета "Оренбурга" – о новом лимите: "Поиграем в таком режиме и посмотрим, к чему это приведет"

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал "СЭ" изменение лимита на легионеров в чемпионате России. Сегодня, 26 июня, на заседании исполкома РФС было принято решение о введении лимита по схеме "8+17" с сезона-2020/21.

– Решение принято, что его обсуждать? Коллегиальный орган принял взвешенное, обдуманное решение. Сегодняшнее решение исполкома можно воспринимать только как руководство к действию. Время покажет, пойдет ли изменение на пользу, поиграем в таком режиме и посмотрим, к чему это приведет, – сказал Столыпин. (Иван Торопцев)

Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя формула – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии.