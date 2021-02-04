Чистяков рассказал, что ему нравится играть в паре с Прохиным

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от товарищеского матча против клуба из Армении «Ноа» (3:0).

— Думаю, что в большинстве моментов мы доминировали, хотя были отрезки, когда мы опускались ниже и давали играть сопернику. Забили гол со стандарта, чему я очень рад. Потом стало попроще играть, соперники подустали, потому что они только начали сборы, а у нас сил побольше. Много бегали. Конечно, был брак, но, думаю, игру занесем в актив, — приводит слова Чистякова сайт «Зенита».

— Момент с вашим голом, стандартное положение — это наигранная комбинация или стечение обстоятельств?

— Это наигранная ситуация, да. Вчера работали над ней на тренировке, получилось не с первого раза, но потом, когда второй угловой подавали, побежали в те же зоны и получилось забить.

— По ходу матча вы подсказывали более молодым партнерам. Насколько они прислушивались к вашим подсказкам? Как вы можете оценить игру более молодых товарищей по команде?

— Надеюсь, что прислушивались — я все-таки постарше, должны меня слушать. Тренерский штаб просит тех, кто постарше, подсказывать. Я старался выполнять требования и, надеюсь, что ребятам это помогало.

— Насколько гол важен? Или контрольные матчи значения не имеют?

— Для меня забитый мяч очень важен. Я не так часто забиваю, тем более за «Зенит» это первый мой гол. Для меня важен, для команды, надеюсь, тоже. Главное, выиграли, так что, надеюсь, всех все устроит.

— Когда вы играете с Прохиным, вы не пропускаете. Как вам с ним играется? Как насчет того, чтобы выходить в паре с Данилой в чемпионате России?

— Вполне комфортно с ним играется, он хороший парень, толковый, все понимает, не делает лишнюю работу. У нас взаимопонимание налаживается. А в чемпионате как будет — это уже тренер решит.