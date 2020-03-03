Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков, которые являются кандидатами в команду. В частности, ответил на вопрос о состоянии полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— У нас хороший медицинский штаб, который дает информацию в режиме онлайн, — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Тур РПЛ прошел, я уже знаю, кто в каком состоянии. Когда к чему-то готовишься, большой объем информации собираешь. Большую роль имеет медицина, потому что они знают, какие нагрузки мы будем давать, смогут ли игроки после травм это переработать, чтобы они были в порядке. Зачем время терять, игроков мучать, неправильно расставлять акценты. Стараемся все учитывать. Уже ни раз было, что мы того или иного игрока берем или не берем, болельщик не знает, все не объяснишь, но многие нюансы учитываются.

— Динамика состояния игроков в январе, в феврале и первом туре после паузы — вы этими цифрами удовлетворены?

— Давайте не будем себя обманывать. Когда сбор идет, мы смотрим на другие вещи, нежели состояние, потому что состояние не может объективным. Опыт подсказывает, что игроки, которые проявляют себя на сборах, вкатываются в чемпионат и дают результат. Фамилии меня не спрашивайте, я не скажу, но то, что мы видели на сборах, уже видно в первом туре. Они были и там хороши, и сейчас приносят помощь команде. Не думаю, что какой-то скачок по сравнению с предыдущими матчами есть. Естественно, нам бы этого хотелось, потому что был тур РПЛ, мы смотрели «Реал» — «Барселона», согласитесь, что по интенсивности, что по классу игроков и технике разнятся. Нам есть, над чем работать.