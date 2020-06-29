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Бывший тренер «Спартака» Каррера подписался на фан-аккаунт ЦСКА в Instagram

29 июня 2020, 18:07
Instagram Массимо Карреры.
Instagram Массимо Карреры.
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Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера подписался в Instagram на две страницы, посвященные столичному ЦСКА.

Главный тренер греческого АЕКа подписался на страницу фан-страницу московской команды redblue_fans и аккаунт cska_history. Позже Каррера отписался от первой странички.

55-летний Массимо Каррера был тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» выиграли чемпионат России и Суперкубок страны.

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