Бывший тренер «Спартака» Каррера подписался на фан-аккаунт ЦСКА в Instagram
29 июня 2020, 18:07
Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера подписался в Instagram на две страницы, посвященные столичному ЦСКА.
Главный тренер греческого АЕКа подписался на страницу фан-страницу московской команды redblue_fans и аккаунт cska_history. Позже Каррера отписался от первой странички.
55-летний Массимо Каррера был тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» выиграли чемпионат России и Суперкубок страны.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...