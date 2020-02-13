«Был ли стол и лампа, которая светила в глаза, при связанных родственниках». Дюков пошутил о трансфере Кокорина

Президент РФС Александр Дюков — о ситуации с переходом Александра Кокорина из «Зенита» в аренду в «Сочи».

— Я не вовлечен в эту историю. Должен видеть и присутствовать рядом, чтобы понять, было ли давление на футболиста — не знаю, кто с ним говорил и в какой обстановке, — заметил Дюков. — Был ли стол и лампа, которая светила в глаза, при связанных родственниках или нет. Мне неизвестно, что у Александра нет выхода, кроме «Сочи» и «Зенита-2». В каждое трансферное окно проводится много переговоров. Многие игроки не ходят уходить в другой клуб, и таких ситуаций — десятки. РФС неправильно вмешиваться в каждую. Станислав Черчесов продолжает рассматривать Кокорина, как потенциального кандидата в сборную, поэтому нам хочется, чтобы он играл. Остальное зависит от самого нападающего. (Евгений Белоусов)