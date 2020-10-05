Бувач объяснил, почему после топ-клубов он пошел в «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач объясил, почему он пошел работать в московский клуб. Ранее он входил в тренерский штаб Юргена Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле», а в 2018 году расстался со специалистом после 18 лет совместной работы.

— В новом есть что-то особенное, — сказал Бувач в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна. — И это для меня важно. Кроме того, с первых переговоров стало понятно, что перед «Динамо» стоят большие задачи. Они хотят выигрывать и подниматься выше. Я понял, что с моим опытом и знаниями я могу помочь «Динамо» добиться цели. А дополнительной мотивацией было то, что я поживу в новой стране, выучу новый язык, позакомлюсь с менталитетом. Москва — очень красивый и большой город. И мне интересна перспектива поднимать «Динамо».