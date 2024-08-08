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Бурлак назвал молодость состава главной проблемой московского «Динамо»

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Бывший футболист «Локомотива» Тарас Бурлак заявил, что слишком молодой состав может помешать «Динамо» добиться высоких результатов в новом сезоне РПЛ.

— Думаю, основная проблема «Динамо» — это как раз молодость состава. Пока команда показывает интересный атакующий футбол, но на дистанции опыта может не хватить. Легионеры, которые сейчас вернутся в команду, должны добавить стабильности. Начали задорно, но в какой-то момент этот задор может пропасть. Однако я думаю, что у «Динамо» все будет хорошо, — заявил Бурлак Metaratings.ru.

После трех туров РПЛ «Динамо» набрало 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. В 4-м туре московская команда на выезде сыграет с петербуржцами. Матч состоится 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Тарас Бурлак
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
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8
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 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
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 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
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 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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