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Сегодня, 16:28

Булыкин выделил приятно удививших тренеров в нынешнем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал лучших тренеров РПЛ в текущем сезоне.

«В первую очередь приятно удивил Михаил Галактионов, который преобразил «Локомотив» за одни зимние сборы, и команда выполнила задачи на сезон в первых же матчах после возобновления чемпионата. Он провёл очень хорошую работу. Если ЦСКА займет по итогам чемпионата высокое место, то заслужит похвалу и Владимир Федотов. То же самое можно сказать и о Валерии Карпине с «Ростовом». Но ростовчанам будет тяжело удержаться в тройке сильнейших», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством после возобновления чемпионата РПЛ железнодорожники в 8 матчах одержали 6 побед при 1 ничьей и 1 поражении.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10847210-bulykin-vydelil-priyatno-udivivshih-trenerov-v-nyneshnem-sezone-rpl.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
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 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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