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Сегодня, 16:15

Агент Сычевого: «Если человек много забивает, к нему будет интерес. На сегодняшний день он игрок «Оренбурга»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в другую команду в ближайшее трансферное окно.

— Планируете ли вы, что этой зимой Сычевой может перейти в другую команду?

— Пока никто ничего не планирует. Володя играет. Идет так, как идет. Официально интереса на сегодняшний день нет. У него контракт с клубом, нужно обращаться в «Оренбург».

— Вы допускаете, что возможен уход из «Оренбурга» этой зимой или следующим летом?

— Логично, если человек много забивает, к нему будет интерес — он может куда-то уйти. На сегодняшний день Сычевой — игрок «Оренбурга». Ему все очень нравится, к нему хорошее отношение.

26-летний Сычевой забил 9 голов в 11 матчах чемпионата России-2022/23. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ, он уступает лишь Квинси Промесу из «Спартака», у которого 11 мячей.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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ФК Оренбург
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
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24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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