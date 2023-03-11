Бразильский форвард Фелипе был представлен игрокам «Торпедо» как будущий одноклубник

Бразильский форвард Андре Фелипе был представлен игрокам «Торпедо», сообщает Sport24.

По информации источника, сегодня, 11 марта, 32-летний нападающий прибыл на матч московского клуба против екатеринбургского «Урала», который проходит в рамках 19 тура РПЛ. Перед игрой он посетил раздевалку автозаводцев, где его представили будущим партнерам по команде.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» в ближайшее время может подписать контракт с Фелипе.

Фелипе играл за «Сантос», «Атлетико Минейро», «Гремио», «Васко де Гама», «Бордо», киевское «Динамо», лиссабонский «Спортинг» и другие клубы.

В чемпионате Бразилии 32-летний футболист провел 265 матчей, забил 77 мячей и сделал 13 результативных передач. Также на его счету четыре игры за национальную команду Бразилии.