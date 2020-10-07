Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком сентября

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что форвард Артем Дзюба? признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком сентября.

32-летний россиянин провел три матча за питерцев три матча, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

«Зенит» с 21 баллом занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.