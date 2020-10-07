Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком сентября
16:34
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что форвард Артем Дзюба? признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком сентября.
32-летний россиянин провел три матча за питерцев три матча, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
«Зенит» с 21 баллом занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.
Артем Дзюба признан болельщиками сине-бело-голубых «G-Drive. Лучшим игроком» сентября!#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/r6njHPTlPc— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 7, 2020
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