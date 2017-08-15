Болельщики заманивают Луана в "Спартак" самогоном Глушакова

Болельщики разных европейских клубов призывают нападающего "Гремиу" Луана на его странице в Инстаграме перейти именно в их команду. В частности, активно проявляют себя в социальной сети поклонники "Спартака".

Один из болельщиков красно-белых предложил бразильцу "перейти в "Спартак", заодно опробовать знаменитого борща". Другой фанат отметил, что Луан после перехода в столичную команду сможет "бухнуть самогон Глушакова". "Переходи в "Спартак", перестань трепать нам нервы", – призвал Луана ускорить процесс своего переезда в Россию другой болельщик столичной команды.

Ранее сообщалось, что "Спартак" договорился о трансфере Луана. Однако сам футболист отметил, что его никто по поводу перехода не спрашивал и хотят продать против его воли. По сообщениям СМИ, сумма трансфера Луана из "Гремиу" в "Спартак" должна была составить порядка 22 - 25 миллионов евро.

На днях Луан получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Напомним, форвард играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола.

26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии. В этом сезоне в составе "Гремиу" Луан забил 13 голов и сделал 5 голевых передач в 21 матче.

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