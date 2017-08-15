Болельщики заманивают Луана в "Спартак" самогоном Глушакова

Болельщики разных европейских клубов призывают нападающего "Гремиу" Луана на его странице в Инстаграме перейти именно в их команду. В частности, активно проявляют себя в социальной сети поклонники "Спартака".
Один из болельщиков красно-белых предложил бразильцу "перейти в "Спартак", заодно опробовать знаменитого борща". Другой фанат отметил, что Луан после перехода в столичную команду сможет "бухнуть самогон Глушакова". "Переходи в "Спартак", перестань трепать нам нервы", – призвал Луана ускорить процесс своего переезда в Россию другой болельщик столичной команды.
Ранее сообщалось, что "Спартак" договорился о трансфере Луана. Однако сам футболист отметил, что его никто по поводу перехода не спрашивал и хотят продать против его воли. По сообщениям СМИ, сумма трансфера Луана из "Гремиу" в "Спартак" должна была составить порядка 22 - 25 миллионов евро.
На днях Луан получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Напомним, форвард играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола.
26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии. В этом сезоне в составе "Гремиу" Луан забил 13 голов и сделал 5 голевых передач в 21 матче.
Олимпийский чемпион из фавел. "Спартак" нашел замену Промесу?
kim-1965
Смешно. Но латинскими буквами на русском писать глупо.
19:01
Пиитерец
Да парень то уже в аэропорт ехал (еще бы, в Согазе победили, в ЛЧ играть будут), но с дуру открыл на смартфоне текущую таблицу Согаза... Хотя, стоит попробовать включить в трансфер Лопыреву.
18:12
igogohruhru
В старости напишет в мемуарах: одно время хотел перейти в Спартак но выяснилось что это на самом деле клуб анонимных алкоголиков
18:04
Sinaron
Зачем Луану в свинарник переходить?
17:28
itiv
Может, все таки в бубен?
17:11
Валерон Тестостерон
Его надо деньгами, а не бухлом заманивать! Предложи ему лямов 5-5,5 евросиков, сам прилетит и проставится ещё
17:03
marksan
Хватит звиздеть и хохмить! Не хочет Луан в Спартак! Вот и всё!
16:44
Millwall82
Во тупые, латиницей русские слова написали, не могли ли воспользоваться гугл-переводчиком?
16:26
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Надо Лу*ану предложить Лу*пыреву....замуж модер ,замуж....тогда он точно клюнет! Хотя даже таким предложением в свинарник трудно заманить.
16:21
SS-1525-Sergey
Добро пожаловать в клуб анонимных алкашей и пьяниц!
16:07
Пиитерец
Борщ, самогонка... Не то все. Это ж латинос, горячий южный парень. А в заманухах ФК "Полуочко" тема сисек не раскрыта.
15:38
Разбанен досрочно
желудей лучше предложите. вот уж точно будет нестандартный подход.
15:36
голос из Санкт-Петербурга
Вы лучше Федуна и свою селекционную службу напоите самогоном, им расслабиться надо, а то у них скоро нервный срыв будет. Пашалич, Петкович и Тигиев - это явно не то, о чём они мечтали.
15:29
delacrua
вот придет к нам, научим его бухать ))) станет профессионалом.
15:19
Den211
пипец просто. В любые другие клубы приходят игроки, только Спартак все никак, уже болельщиками заманивает. Скоро хор плакальщиц будет отправлять уговаривать. Сколько там Федун хотел отвалить, 30 лямов? Из которых 2 пишем а 28 пошутили, состав-то чемпионский и так? Правда в ЛЧ об этом не знают.
15:15
Berkut-7
Клоунада)
15:15
Дядька
Ему заподло переходить в Спартачек. Он себя не на помойке нашел.
15:03
wedes
Луан всю жизнь мечтал бухать и рыбачить с кривоногими российскими футболерами.
14:53